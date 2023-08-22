Ukraynalı Vikaetta, evlenip Müslüman oldu, 'Hürrem Sultan' adını aldı

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)UKRAYNALI saksafon sanatçısı Vikaetta Liepikvilt (33), Okan Özmut (36) ile evlendikten sonra, 'Hürrem Sultan' adını aldı.

Geçen yıl KKTC'de tanıştığı Okan Özmut ile haziran ayında Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kıydığı nikahla evlenen Vikaetta Liepikvilt, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geldikleri balayında, müftülükte düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu. Vikaetta Liepikvilt, Müslüman olduktan sonra kendisi gibi Ukraynalı Hürrem Sultan'dan esinlenerek, 'Hürrem Sultan' adını aldı.

İstanbul'da havalimanında çalışan Okan Özmut, 14 ay önce KKTC tatilinde eşiyle tanıştığını anlattı. Birlikte İstanbul'a gittiklerini, sonrasında evlenme kararı alıp, Gaziantep'te nikah yaptıklarını söyleyen Özmut, "Tabii çevrede bazı insanlar şaşırdı. Ailem de şaşırmıştı. Sonradan onlar da 'Senin kararın' diyerek kabul ettiler. Önemli olan insanların anlaşabilmesi. Eşim şu anda tam olarak Türkçe konuşamasa da öğreniyor. Rusça, İngilizce ve Türkçe anlaşıyoruz" dedi. Eşinin Müslüman olduktan sonra Hürrem Sultan ismini almak istediğini belirten Okan Özmut, "Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, geçmiş hayat olduğu için insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÇOK ZENGİN'

Sovyetler Birliği döneminde çocukken Ukrayna'nın ulusal sanatçısı Olga Sumska'nın oynadığı bir dizide Hürrem Sultan'ı tanıdığını ve o zamandan beri ilgi duyduğunu anlatan Vikaetta Hürrem Sultan Liepikvilt Özmut ise "Vikaetta Lepikwilt'in anlamı güç, irade, yönetim ve liderlik. Ben doğası gereği çok iradeli ve kontrol edilemez bir insanım. Çocukluğumdan beri Türk kültürüne ilgi duyuyordum" dedi.

Hürrem Sultan'ın dünyada tanınan lider vasıflı kadın olduğunu söyleyen Özmut, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ile Hürrem Sultan'a yeniden hayran kaldığını anlattı. Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok zengin bulduğunu belirten Vikaetta Hürrem Sultan Liepikvilt Özmut,

"Türkiye, Allah'ın özenle yarattığı bir ülke. Renkli doğası ve kültürü açısından inanılmaz ve zengin, inanılmaz dağlar ve deniz. İnsanlara ve tavırlarına şaşırdım. Türkiye'de insanlar çok duyarlı ve misafirperver. Türkiye'de aile her şeyin üstünde. Bazen bunu biraz ürkütücü bile buluyorum, çünkü Ukrayna'da aile sadece kağıt üzerinde. Bir yıldır çeşitli yerlere seyahat ediyorum ve Yunan ile Türk mimarisinin sentezi beni her zaman şaşırttı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE MÜZİSYENLERLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Avukat olduğunu, profesyonel müzisyenlik yaptığını da belirten Özmut, şöyle konuştu:

"Profesyonel saksafoncuyum. Belki mesleğim bir hobidir. Çalışıyorum, eğleniyorum ve bunun için para alıyorum. Ukrayna'da bir orkestrada ve televizyonda çalıştım. 2 yıldır dünyayı dolaşıyorum. Hindistan, Kıbrıs, Türkiye, Bangladeş, Nepal'i gezdim. Türkiye'de müzisyen gruplarıyla çalıştım. İstanbul'da da profesyonel müzisyenlerle çalışmayı umuyorum."

Vikaetta Hürrem Sultan Liepikvilt Özmut, Hürrem Sultan'ın yaptığı gibi Türklerin kalbinde taht kurmak istediğini de söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2023-08-22 10:34:05