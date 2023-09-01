Antalya'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza
Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kemer-Antalya Karayolunun 40 dakika süreyle trafiğe kapandığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Zincirleme kaza saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Arslan yönetimindeki 35 AFU 352 plakalı otomobil, Kemer'den Antalya istikametine giden Tugay Giray idaresindeki 07 TG 269 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonrası aynı istikamete giden araçların ani fren yapmasıyla 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası Kemer-Antalya Karayolu 40 dakika süreyle trafiğe kapanırken, emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü. Zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN
2023-09-01 21:02:10