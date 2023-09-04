Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sanatçı Sümer Ezgü, aracıyla kaza yaptı

        SANATÇISümerEzgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçı Sümer Ezgü, aracıyla kaza yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, cip ve ona bağlı olan karavanla seyir halindeyken Korkuteli'ye yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve karavan yola devrildi. Ezgü ve ailesi, kazayı yara almadan atlattı.

        'HİÇBİRİMİZ YARALANMADIK'

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunun öyküsü
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Ünlü şarkıcı ve ailesi kaza yaptı
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ün transferi için Beşiktaş ile anlaştı
        Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ün transferi için Beşiktaş ile anlaştı
        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı
        Korkuteli'nde grup yolunda asfaltlama yapılıyor
        Korkuteli'nde grup yolunda asfaltlama yapılıyor
        Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylüsüne traktör desteği verildi
        Serik'te ORKÖY kredisiyle orman köylüsüne traktör desteği verildi
        Konyaaltı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Konyaaltı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi
        Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi Antalya'da kaza yaptı
        Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi Antalya'da kaza yaptı