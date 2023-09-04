Sanatçı Sümer Ezgü, aracıyla kaza yaptı SANATÇISümerEzgü, Antalya'nın Korkuteli ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Seyir halindeki cipin kontrolden çıkarak devrildiği kazada sürücü Ezgü ile araçta bulunan ailesi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, cip ve ona bağlı olan karavanla seyir halindeyken Korkuteli'ye yaklaştığı sırada kontrolden çıktı. Sümer Ezgü ve ailesinin içinde bulunduğu cip ve karavan yola devrildi. Ezgü ve ailesi, kazayı yara almadan atlattı.

'HİÇBİRİMİZ YARALANMADIK'