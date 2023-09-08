Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kırklareli'deki selde hayatını kaybeden doktor Alanya'da toprağa verildi

        KIRKLARELİ'ndemeydanagelen selde eşi Mihriban Bağışlar (26) ile birlikte hayatını kaybeden doktor Selman Bağışlar'ın (27) cenazesi, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 08.09.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'deki selde hayatını kaybeden doktor Alanya'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde asistan hekim olan Selman Bağışlar'ın cenazesi, dün İstanbul Okmeydanı'nda görevli olduğu hastanedeki töreninin ardından memleketi Alanya'ya getirildi. Selman Bağışlar için bugün Mahmutlar Mahallesi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Selman Bağışlar'ın ailesi ve meslektaşları ile 1000'e yakın kişi katıldı. Cenaze namazı mahalledeki Dörtyol Mezarlığı'nda kılındı. Namazın ardından Bağışlar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verildi. Selman Bağışlar'ın cenazesinde, sel felaketinde hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedild...
        Kırklareli'ndeki selde eşi ile hayatını kaybeden doktor Alanya'da defnedild...
        Taksiciyi öldüresiye dövüp, telefonunu gasbettiler
        Taksiciyi öldüresiye dövüp, telefonunu gasbettiler
        Anadolu parsı, bu kez sislerin arasından çıktı
        Anadolu parsı, bu kez sislerin arasından çıktı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı
        Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı
        Antalyaspor'dan trafik kazasında yaralanan futbolcu Naldo'nun ailesine iliş...
        Antalyaspor'dan trafik kazasında yaralanan futbolcu Naldo'nun ailesine iliş...
        Pitbull saldırısında dehşeti yaşadı
        Pitbull saldırısında dehşeti yaşadı