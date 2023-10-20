Bakan Tunç: BM Güvenlik Konseyi, savaş konseyi gibi davranıyor (3)

AK PARTİANTALYAİL BAŞKANLIĞI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Antalya İl Başkanlığı´nda AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu ve Tuba Vural Çokal ile partililerle bir araya geldi. Bakan Yılmaz Tunç, Filistin´deki katliamı kınayıp şiddetle lanetlediklerini belirtti. Dünyanın gözü önünde sivil halkın katledildiğini belirten Tunç, Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye´nin geçmiş tarihine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Tunç, 17- 25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde milletin kendi iradesine sahip çıktığını söyledi. Bakan Tunç, "Darbeciler o gün başarılı olsaydı bugün yanı başımızdaki terör devletine müsaade eden bir yönetim anlayışı olurdu" diye konuştu.