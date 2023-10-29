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        Antalya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

        ANTALYA'nınDöşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:25 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:30
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        Antalya'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
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        ANTALYA'nınDöşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa U. (19) yönetimindeki 07 BKA 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nın (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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