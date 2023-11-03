Atlı, develi Yörük göçüne turist ilgisi ANTALYABüyükşehir Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Yörük Türkmen Festivali', temsili Yörük göçü ile başladı. Bağımsız Türk devletlerinden gelen Yörüklerin de katıldığı göçü, turistler ilgiyle izledi.

ANTALYABüyükşehir Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Yörük Türkmen Festivali', temsili Yörük göçü ile başladı. Bağımsız Türk devletlerinden gelen Yörüklerin de katıldığı göçü, turistler ilgiyle izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Yörük Türkmen Festivali', temsili Yörük göçü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan göçe, Türkiye'nin dört bir yanından ve bağımsız Türk devletlerinden gelen Yörük Türkmen birlikleri katıldı. Develer ve atların da olduğu göçte Yörük kıyafetleri sergilendi. Yaklaşık 1 kilometrelik göçe Antalyalıların yanı sıra kente gelen yabancı turistlerin de ilgisi yoğun oldu. Turistler ellerindeki telefonla göçe katılan Yörüklerle fotoğraf ve video çekti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin uluslararası boyutta olması nedeniyle birleştirici bir görev üstlendiğini ifade ederek, "Festivalimiz, bu yıl da geniş çaplı bir organizasyonla gerçekleştiriliyor. Dualarla başladığımız Yörük göçünün ardından Aksu ilçesinde etkinliklerimiz sürecek. Halkın ilgisi yoğun ve bu bizi memnun ediyor. Sadece yerli vatandaşımız değil, turizm kenti Antalya'ya gelen yabancı tatilciler de festivalimizi yakından izliyor" diye konuştu. Festival, 3 gün boyunca Aksu ilçesinde konserler ve farklı etkinliklerle kutlanacak.