Balon balığının Akdeniz ve Ege'den sonra yeni rotası Karadeniz KIZILDENİZ'dengelerek yerleştiği Akdeniz'de hem balıkçıların ağlarına hem de balık popülasyonuna zarar veren balon balığının, Ege ve Marmara'dan sonra yeni bir rotası Karadeniz oldu. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Tehlike devam ediyor. Marmara ve Karadeniz'e de kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Karadenizli balıkçılar için büyük problem" dedi.

KIZILDENİZ'dengelerek yerleştiği Akdeniz'de hem balıkçıların ağlarına hem de balık popülasyonuna zarar veren balon balığının, Ege ve Marmara'dan sonra yeni bir rotası Karadeniz oldu. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, "Tehlike devam ediyor. Marmara ve Karadeniz'e de kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Karadenizli balıkçılar için büyük problem" dedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve burada hem balıkçıların ağlarına, hem de bölgedeki balık popülasyonuna zarar veren balon balığıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, zehri siyanürden daha etkili olan balon balığının kuyruk başına teşvik vererek avını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Balon balığı ise Akdeniz'e uyum sağlayarak gelişimini ve popülasyonunu hızla artırıyor. Doğal avcısı olmadığı için popülasyonu kontrol altına alınamayan balon balığı, Akdeniz'den sonra Ege'de görüldü. Türk karasularını takip ederek Marmara'da da görülen balığın yeni rotası ise Karadeniz.

ÇANAKKALE BOĞAZI VE MARMARA'DA GÖRÜLDÜ

Balon balığıyla ilgili çalışmalara imza atan, popülasyonu da yakından inceleyen Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, istilacı türler arasında yer alan balon ve aslan balıklarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı önlemler almasına rağmen istilacı türlerin popülasyonunun arttığını vurgulayan Erkan, "Tehlike devam ediyor. İnsan kaynaklı tehlike. Süveyş Kanalı'nı açarak bunu başlattık. Kızıldeniz'den pek çok tür Akdeniz'e geldi. Bunlar yayılmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda tespitlerimiz oldu. Marmara'ya da giriş yaptı ve devam ediyor" dedi.

`BALIĞI İTLAF ETMEKTEN ÖTE EKONOMİYE KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ´

Aslan balığını pazara kazandırdıklarını ve vatandaştan talep gördüğünü belirten Erkan, balon balığının da zehrinden faydalanılabileceğini söyledi. Kızıldeniz'in Akdeniz'den daha tuzlu yapıya sahip olduğunu, balon balığının Karadeniz'de de kolay yaşayabileceğini belirten Serkan Erkan, istilacı türün, balıkçılığın önemli gelir kaynağı olduğu Karadeniz'e ilerlediğini söyleyerek, "Bodrum civarlarında görüldükten 1 yıl sonra Ege'de gördük. Ege'ye de adapte oldu. Marmara ve Karadeniz'e de kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Karadenizli balıkçılar için büyük problem. Balığı itlaf etmekten öte ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2000'li yılların başında Akdeniz'de görülmeye başlayan balon balığı, keskin dişlere sahip ve ısırdığı her şeyi parçalayabilen çene yapısı bulunuyor. 7 farklı türü olan balon balıkları yaralandıklarında ya da korktuklarında av olmamak için karınlarını şişirip normal boyutlarının birkaç katına çıkabiliyor. Derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir ise hem insanlar için hem de avcı hayvanlar için öldürücü özellik taşıyor.