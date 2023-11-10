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        (Görüntülü) TÜRK YILDIZLARI'NDAN 'ATA'YA SAYGI' UÇUŞU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:48
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        (Görüntülü) TÜRK YILDIZLARI'NDAN 'ATA'YA SAYGI' UÇUŞU
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        DHA-Genel-Türkiye-Antalya - Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR- Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN-Burak YALMAN- Aslı DURAN

        2023-11-10 15:48:05

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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