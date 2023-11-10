(Görüntülü) TÜRK YILDIZLARI'NDAN 'ATA'YA SAYGI' UÇUŞU

DHA-Genel-Türkiye-Antalya - Semih ERSÖZLER- Alparslan ÇINAR- Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN-Burak YALMAN- Aslı DURAN

2023-11-10 15:48:05

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