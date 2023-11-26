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        Operanın vazgeçilmezleri "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" Antalya'da sahnelendi

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan ve yaklaşık 133 yıldır birlikte sahnelenen "Cavalleria Rusticana" ile "I Pagliacci" operalarını sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 01:07 Güncelleme: 26.11.2023 - 01:14
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        Operanın vazgeçilmezleri "Cavalleria Rusticana" ve "I Pagliacci" Antalya'da sahnelendi
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), opera evlerinin vazgeçilmez eserleri arasında yer alan ve yaklaşık 133 yıldır birlikte sahnelenen "Cavalleria Rusticana" ile "I Pagliacci" operalarını sanatseverlerle buluşturdu.

        Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan, koreografisini Bader Çakan'ın yaptığı eserlerin, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Antalya prömiyeri yapıldı.

        İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ile Ruggero Leoncavallo'nun bestelediği "I Pagliacci" operası, bir sahneleme geleneği olarak yaklaşık 133 yıldır olduğu gibi birbiri ardına sergilendi.

        Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İtalyan şef Lorenzo Castriota'nın yönettiği temsilde, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlendi.

        "Cavalleria Rusticana" prömiyerinde Arzu Yaman "Santuzza"yı, Burak Pektaş "Turiddu"yu, Tamer Peker "Alfio"yu, Seçil Fenercioğlu "Lola"yı ve Tuğçe Oğuzülgen "Mamma Lucia" rolünü canlandırdı.

        "I Pagliacci" eserinde ise Göksay Yaran "Canio", Nurdan Küçükekmekçi "Nedda", Serhat Konukman "Tonio", Umut Tarık Akça "Silvio" ve Devrim Demirel "Peppe" rolüyle sahne aldı. Temsilde, "Commedia Dell'Arte Dansçıları" rolünü ise Mustafa Kaya ve Cemre İpek Velioğlu üstlendi.

        İtalyanca seslendirilen eserlerde, sahnede sanatçılara eşlik eden Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek ve Antalya DOB çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

        Eserlerin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

        Eserler, 28 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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