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        Atıl restoran ile önüne park edilen otomobil yandı

        ANTALYA'dadaha önce restoran olarak kullanılan iki katıl yapının alt katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina ile yanındaki park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:00
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        Atıl restoran ile önüne park edilen otomobil yandı
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        ANTALYA'dadaha önce restoran olarak kullanılan iki katıl yapının alt katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bina ile yanındaki park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 213 Sokak´ta daha önce restoran olarak kullanılan iki katlı bir yapının alt katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın önünde park halindeki 06 BSF 530 plakalı otomobile sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle bina ile otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın restoranın yanında bulunan evlerdeki klima motorları yandı, bir kedide de derin yanıklar oluştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

        'GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YANDI GİTTİ'

        Zarar gören otomobilin sahibi Tahir Mazıcı, sabah saatlerinde kağıt toplayıcılarıyla karşılaştığını belirterek, "Kağıt toplayıcılarını buradan kovdum. Komşum yanıma geldi ve 'Bunlarla uğraşma, polisi ararız' dedi. Kağıt toplayıcıları iki gün önce de buraya kağıtları yığmıştı. Burada bir yangın çıkacağını biliyordum. 'Buraya getirmeyin, burada toplamayın' dedim. 'Bize izin verdiler, biz burada yatıp kalkıyoruz' dediler. Yangında arabam hasar gördü. Mahallede kaldırımlar hep dolu oluyor. Kahveye gelen müşteriler buraları dolduruyor. Biz de park edecek yer bulamıyoruz. Nereyi boş bulursak oraya koyuyoruz. Ben aracımı oraya koymasaydım, komşum koyacaktı. Yangın başladığında aracı alacaktım. Yanmaya başladığı anda yetiştim ama bırakmadıkları için gözümün önünde yandı gitti. Arabayı alalı 1 yıl olmuştu. Kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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