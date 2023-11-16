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        Yabancılar, en çok Antalya'dan konut alıyor

        TÜRKİYE'deyabancılarayapılan konut satışları, ocak-ekim döneminde 30 bin 599 oldu. Antalya, 11 bin 303 konut ile en çok satış yapılan şehir olarak kayda geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:18
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        Yabancılar, en çok Antalya'dan konut alıyor
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        TÜRKİYE'deyabancılarayapılan konut satışları, ocak-ekim döneminde 30 bin 599 oldu. Antalya, 11 bin 303 konut ile en çok satış yapılan şehir olarak kayda geçti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Konut satışlarında İstanbul, 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre; İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu. EN ÇOK RUSLAR KONUT ALDI

        Yabancılara yapılan konut satışları, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 931 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 758 konut satışı ile İstanbul ve 294 konut satışı ile Mersin izledi. Ekim ayında Rusya vatandaşları, Türkiye'den 713 konut satın aldı. Rus vatandaşlarını sırasıyla 235 konut ile İran, 152 konut ile Almanya ve 138 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

        ANTALYA'DAN SONRA İSTANBUL

        Yabancılara yapılan konut satışları, ocak- ekim döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalarak 30 bin 599 oldu. 10 aylık toplamda Antalya, 11 bin 303 konut satışı ile yabancıların Türkiye'de konut alımında en çok tercih ettikleri şehir oldu. İkinci sıradaki İstanbul'da 9 bin 723, üçüncü Mersin'de 2 bin 470 konut satışı gerçekleşti. Ülkelere göre; 2023 yılının Ocak- Ekim 10 aylık toplam satışlarda Rusya vatandaşları, 9 bin 396 konut satın alımıyla ilk sırada. Rusların ardından en çok konut alan diğer ülkeler; İran 3 bin 833, Irak 1733, Ukrayna 1479, Kazakistan 1225 ve Almanya 1190 olarak sıralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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