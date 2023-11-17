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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası seremonisi gerçekleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:00
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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası seremonisi gerçekleşti
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        AÇILIŞSEREMONİSİGERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Türkiye'de ilk defa düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın açılış seremonisi yarışmalara verilen ara sırasında gerçekleştirildi. Seremoni öncesinde dans gösterisi düzenlendi. Türk Milli Takım sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın sporcu yemini okumasıyla başlayan tören, antrenör ve hakem yeminlerinin okunmasıyla devam etti. Yeminlerin ardından şampiyona katılan 21 ülkenin sporcuları seyircileri selamladı.

        Ardından kürsüye çıkan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Antalya'yı cimnastik şehri ve kamp merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çelen, "Bakanlığımızın da Dünya ve Avrupa Şampiyonumuz İbrahim Çolak'ın ismini verdiği bu salonu sizin eviniz yapmayı istiyor ve umuyoruz. Son olarak bu güzel organizasyonu Türkiye'ye verdikleri için Avrupa Cimnastiği'ne teşekkür ederim. Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak, cimnastiğe destek için hazırız" dedi.

        Tüm sporculara başarılar dileyen Avrupa Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Tom Thingvold, "Büyük cimnastikçilerin 7, gençlerin ise 6 kategorideki performanslarını izleyecek ve aerobik cimnastiğin çeşitliliğinin tadını çıkaracağız. Avrupa cimnastiği adına 13'üncü Aeorbik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın açıldığını ilan ediyorum" diye konuştu.

        Törenin ardından şampiyona grup ve tek erkekler kategorisindeki yarışmacıların sahneye çıkmasıyla devam etti. 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Törenden detaylar

        -Ülkelerin oyuncularının selamlaması

        -Oyunculardan detaylar 

        -Cimnastik performansından detay

        -Konuşmalar detay

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya -

        2023-11-17 17:51:50

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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