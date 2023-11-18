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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor

        Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2'nci gününde devam ediyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:30
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        Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor
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        Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2'nci gününde devam ediyor. 

        Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 13'üncüsü 2'nci günüyle devam ediyor. İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 21 ülkeden 398 sporcu mücadele ettiği şampiyonada bugün gençler ve büyükler kategorisindeki sporcular eleme turlarında mücadele etti. Gün boyu sürecek yarışmaların ardından gençler ve büyükler takım yarışmalarını kazanan takımlar, akşam düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

        Diğer yandan tribünlerde yarışmayı çok sayıda seyirci takip ediyor. Yurt dışından gelip yarışmayı takip eden seyirciler ülkelerini temsil eden sporcular sahneye çıktığında ellerindeki bayrakları sallayarak destek oluyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Semih ERSÖZLER

        2023-11-18 16:24:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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