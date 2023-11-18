Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2'nci gününde devam ediyor.

Antalya'dadüzenlenen ve 398 sporcunun yarıştığı 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası 2'nci gününde devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın 13'üncüsü 2'nci günüyle devam ediyor. İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen ve 21 ülkeden 398 sporcu mücadele ettiği şampiyonada bugün gençler ve büyükler kategorisindeki sporcular eleme turlarında mücadele etti. Gün boyu sürecek yarışmaların ardından gençler ve büyükler takım yarışmalarını kazanan takımlar, akşam düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Diğer yandan tribünlerde yarışmayı çok sayıda seyirci takip ediyor. Yurt dışından gelip yarışmayı takip eden seyirciler ülkelerini temsil eden sporcular sahneye çıktığında ellerindeki bayrakları sallayarak destek oluyor.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Semih ERSÖZLER

2023-11-18 16:24:06