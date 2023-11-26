Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına; tekneler battı, ağaçlar devrildi ANTALYA'daşiddetliyağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda ağaç devrildi, 2 tekne de battı.

ANTALYA'daşiddetliyağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda ağaç devrildi, 2 tekne de battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' ve 'turuncu' kod uyarısı yaptığı Antalya'da, şiddetli yağmur ile fırtına etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur ile kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Zemin katlardaki ev ve iş yerleri suyla dolarken, kent trafiği durma noktasına geldi.

BAZI YOLLAR KAPANDI

Kentte gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ana arterlerdeki alt geçitler su ile doldu. Polis ekipleri bu alt geçitleri trafiğe kapattı. Yağış zaman zaman yerini doluya bırakırken, Kepez ilçesindeki kanallar taştı, araçlar yolda kaldı. Bazı evlerin bahçeleri ise suyla doldu. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki turizm beldesi Side'de de 2 tekne battı. Kentte fırtına da etkili oldu. Şehrin birçok noktasında devrilen ağaçlardan bazıları otomobillerin üzerine düştü, bazıları da yolları kapattı. Bu nedenle çok sayıda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Antalya'da fırtınanın bugün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.