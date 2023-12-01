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        Yangında mahsur kalan babaanne ile torununu itfaiye kurtardı

        ANTALYA'da bodrumda çıkan yangında apartman içine dolan duman nedeniyle 3'üncü katta mahsur kalan Zeynep Aktaş (73) ile torunu Dilek Aktaş (16), itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:20
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        Yangında mahsur kalan babaanne ile torununu itfaiye kurtardı
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        ANTALYA'da bodrumda çıkan yangında apartman içine dolan duman nedeniyle 3'üncü katta mahsur kalan Zeynep Aktaş (73) ile torunu Dilek Aktaş (16), itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Yangın nedeniyle apartmanın dumanla dolması nedeniyle 3'üncü katta oturan Zeynep Aktaş ile torunu Dilek Aktaş, aşağı inemeyince balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir taraftan da balkonda bulunan babaanne ile torununu tahliye etmek için merdiven açtı. İtfaiye ekipleri merdivenle önce torunu, ardından babaanneyi binadan indirdi. Ambulansa alınan Zeynep Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından bina içindeki duman tahliye edildi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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