ABD'ye kaçırılan 41 eser, Antalya Müzesi'ne geliyor BURDUR'dakiBoubonAntik Kenti'nin 60 yıl önce yağmalanması sonucu ABD'ye kaçırılan ve Türkiye'ye iadesi sağlanan 41 tarihi eser, bu ay içinde Antalya Müzesi'ne getirilerek sergilenecek.

BURDUR'dakiBoubonAntik Kenti'nin 60 yıl önce yağmalanması sonucu ABD'ye kaçırılan ve Türkiye'ye iadesi sağlanan 41 tarihi eser, bu ay içinde Antalya Müzesi'ne getirilerek sergilenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince 1980'den bugüne kadar yurt dışına kaçırılan eserlerin Türkiye'ye iadesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, ABD'ye kaçırılan 41 eserin Türkiye'ye idesi sağlandı. Bakanlık yetkililerinin Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik Soruşturma Birimi ile gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nin 60 yıl önce yağmalanması sonucu ABD'ye kaçırılan bronz başlar, büst ve gümüş heykelciklerin de aralarında bulunduğu 41 kültür varlığı, ana vatanına kavuşuyor.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI

Eserler, önceki gün New York'taki Türkevi binasında Türk yetkililere teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da katılımıyla iadesi sağlanan 41 eser, Türkiye'ye dönüş için yola çıktı. Bakan Yardımcısı Yazgı, 41 eser arasında Boubon Antik Kenti kökenli bronz büst, imparator heykellerine ait başlar ve gövdelerine ait bölümlerle, Kilia idollerine ait 22 baş, gümüş tanrıça heykelleri bulunduğunu kaydetti. Yazgı, eserlerin bu ay içinde Antalya Müzesi'ne getirilerek sergileneceğini açıkladı.

İADE EDİLEN 12 ESERE YENİLERİ EKLENİYOR

Mart ayında Boubon Antik Kenti kökenli Septimius Severus Heykeli, Perge kökenli 2 heykel başının yer aldığı 12 eserin iadesi sonrasında sergilendiği Antalya Müzesi, bu kez yeni iadesi sağlanan 41 tarihi esere ev sahipliği yapacak. İadesi sağlanan eserler arasında Roma dönemine ait Boubon Antik Kenti kökenli 3 bronz heykel başı, bronz kadın büstü ve bronz heykellere ait vücut parçaları yer alıyor.

ÖZELLİKLE 2 BAŞ DİKKATİ ÇEKİYOR

Boubon Antik Kenti'nden 1960'lı yıllardaki kaçak kazılar sonucu yurt dışına kaçırılan çok sayıdaki eserden özellikle Genç Caracalla ve Olgun Caracalla başları dikkati çekiyor. Eserler arasında M.Ö. 6'ncı yüzyıla tarihlenen pişmiş toprak kadın başı, Roma dönemine tarihlenen Minerva biçimli bronz ağırlık, mermer Minerva başı, pişmiş toprak ve gümüş Kybele heykelciği, bronz Satyr heykelciği ile gümüş kadın heykelciği, Frig başlığı tipinde 2 bronz miğfer, 22 Kilia tipi idol başı, yaban keçisi stilinde M.Ö. 7´nci ve 6´ncı yüzyılda Batı Anadolu'da hakim olmuş seramik yapım üslubundaki pişmiş toprak vazo ve siyah figür tekniğinde yapılan Olpe yer alıyor.