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        Sahilde gömülü insan iskeleti bulundu

        ANTALYA'nınFinike ilçesinde, sahilde gömülü insan iskeleti bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:20
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        Sahilde gömülü insan iskeleti bulundu
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        ANTALYA'nınFinike ilçesinde, sahilde gömülü insan iskeleti bulundu.

        Finike ilçesinde bir kişi, sabah saatlerinde sahilde iskelet parçaları gördüğünü ihbar etti. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, gömülü halde kemikler olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından çıkarılan iskeletin bir insana ait olduğu tespit edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından insan iskeletinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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