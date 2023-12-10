17 yaşındaki Saffet, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü (2)

KAZAKAMERADA

Antalya'nınSerik ilçesinde babasının otomobiliyle şarampoldeki beton direğe çarpan Saffet Aras Kol'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.

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