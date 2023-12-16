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        Antalya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle bazı sera, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:00
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        Antalya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sağanak nedeniyle bazı sera, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddelerde biriken su sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kumluca'da saat 11.000 sıralarında etkili olan sağanak ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, caddelerdeki su nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Yağışla bazı iş yerlerini su basarken, sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına dolan suyu boşaltmaya çalıştı. Kasapçayırı Mahallesi´nde bazı müstakil evleri su bastı. Yağış nedeniyle mahalledeki seralarda ekili ürün zarar gördü. Serası zarar gören Fatma Karaca, dizine kadar biriken suda ürünlerini kontrol etti. Karaca, "3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. 2 dönüm seram, evim, eşyalarım zarar gördü" dedi.

        Öte yandan, istinat duvarının çökmesiyle 2 ev zarar gördü, birinin duvarların çatlak oluştu. Baysı deresinde Hızırkahya Mahallesi´ndeki köprünün ayaklarında biriken atık nedeniyle meydana gelen su taşkınında seralar zarar gördü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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