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        Yalnız yaşadığı dairede çıkan yangında yaşamını yitirdi

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Rahmi Kaya (60), 2 katlı evin giriş katında yalnız yaşadığı dairede çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:00
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        Yalnız yaşadığı dairede çıkan yangında yaşamını yitirdi
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Rahmi Kaya (60), 2 katlı evin giriş katında yalnız yaşadığı dairede çıkan yangında, yaşamını yitirdi.

        eni Mahalle'de Rahmi Kaya'nın yalnız yaşadığı 2 katlı apartmanın giriş katındaki dairede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Pencereden alev ve duman yükseldiğini gören komşular itfaiyeye haber verdi, yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye erleri Rahmi Kaya'nın yatağında tamamen yanmış cesedini buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Rahmi Kaya'nın cesedi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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