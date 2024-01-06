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        Manavgat'ta ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesine Almanya'dan tatile gelen Günaydın Balcı (55) kullandığı ATV'nin 15 metreden yuvarlandığı kazada hayatını kaybetti, yanındaki Şerafettin Yüksel ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:05
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        Manavgat'ta ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesine Almanya'dan tatile gelen Günaydın Balcı (55) kullandığı ATV'nin 15 metreden yuvarlandığı kazada hayatını kaybetti, yanındaki Şerafettin Yüksel ise yaralandı.

        Manavgat'ta dün saat 15.00 sıralarında bir tur şirketi aracılığıyla safari yapan gruptaki Günaydın Balcı'nın kullandığı 07 BGE 723 plakalı ATV, Oymapınar Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp 15 metreden yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Almanya'dan tatile gelen Günaydın Balcı ile yanındaki Şerafettin Yüksel'i, itfaiye ekibi çıkardı. Yapılan incelemede Balcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şerafettin Yüksel ise ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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