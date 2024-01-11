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        Yolda yürürken koçun saldırısına uğradı

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yıkıcı, koçun saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:20
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        Yolda yürürken koçun saldırısına uğradı
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yıkıcı, koçun saldırısına uğradı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Finike'ye bağlı Turunçova Mahallesi'nde 9 Ocak saat 17.00 sıralarında yolun karşına geçmeyle çalışan Abdullah Yıkıcı, bir koçun saldırısına uğradı. Bölgede başıboş dolanan küçükbaş hayvanların yanından ayrılan koç, Abdullah Yıkıcı'yı boynuz darbesiyle yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Yıkıcı, yerden aldığı taşları fırlatarak hayvanı uzaklaştırdı. Saldırgan koç ile diğer hayvanlar, bir süre sonra tekrar Yıkıcı'nın üzerine doğru gelmeye başladı. Yine taşlarla kendini savunmaya çalışan Yıkıcı, koçu uzaklaştırdı. Yıkıcı'nın yaşadıklarını izleyen birkaç kişi ise hayvanların kendilerine doğru yönelmesi üzerine panikle kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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