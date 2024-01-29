TGF Golf Milli Takım Aday Kampı Antalya'da devam ediyor

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Golf Milli Takım Aday Kampı'nda 36 sporcu çalışmalarına devam ediyor.

TGF Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney ile TGF Golf Milli Takımı Başantrenör Yardımcıları Gencer Özcan ve Çağatay Ural önderliğinde 36 sporcu, TGF Golf Milli Takım Aday Kampı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Kampta; kadınlarda Ayşe Demir, İrem Demir, Sude Bay, Zeynep Süalp, Elif Gençoğuz, Ilgın Zeynep Denizci, Petek Peker, Deniz Sapmaz, Lara Sorguç, Aylin Evyap, Ada Zorbozan, Ada Narin, Fatma Gül Kuş, Aida Tepe, Duru Taşkın, Erin Neva Yeniçelik, Fatma Kuş, Paris Nil Çalık yer aldı.

Erkeklerde ise Muhsin Aras Biçer, Tuna Şahin, Arjin Yalçınkaya, Semih Engez, Can Marko Özdemir, Efe Sargın, Latif Çam, Sarp Saraçoğlu, Berke Tunca, Tunç Aslan, Fırat Genelioğlu, Ali Rıfat Evyap, Mustafa RüzgarTurgun, Dara Muhammed Saf, İbrahim Tarık Aslan, Berk İpeker, Cem Başpınar ile Ömer İlhan Şahin kampa katıldı.

Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen milli takım aday kampı, perşembe günü sona erecek.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

2024-01-29 13:34:31

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