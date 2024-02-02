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        İyi Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı, 3 şüpheliden biri yakalandı

        ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde İyi Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili aranan 3 şüpheliden biri yakalanırken, hastaneden taburcu olan Hüseyin Ergen, "Açık olan camdan içeri silahın girdiğini fark ettim, 4 el ateş edildi, öldürmeye kastetti, o anda şoka girdim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:10
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        İyi Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı, 3 şüpheliden biri yakalandı
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        ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde İyi Parti eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen dün otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili aranan 3 şüpheliden biri yakalanırken, hastaneden taburcu olan Hüseyin Ergen, "Açık olan camdan içeri silahın girdiğini fark ettim, 4 el ateş edildi, öldürmeye kastetti, o anda şoka girdim" dedi.

        Manavgat'ta 22 Aralık 2021- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında İyi Parti ilçe başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Ergen, dün saat 16.30 sıralarında evinin önünde otomobilinin içindeyken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla Ergen´e ateş eden saldırgan silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Hüseyin Ergen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

        1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otomobille gelen 3 şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında bir kişinin gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

        `4 EL ATEŞ EDİLDİ´

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Hüseyin Ergen, silahlı saldırının meydana geldiği olay yerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Basın açıklamasında İyi Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da yer aldı. Ergen, bir taziye dönüşü eşi ve çocukları ile pazara gitmek üzere Side Mahallesi´ndeki evine geldiğini ve otomobilin içinde ailesini beklediği sırada silahlı saldırıya uğradığını anlattı. Ergen, "Açık olan camdan içeriye silahın girdiğini fark ettim, 4 el ateş edildi, böyle bir durumun yaşanmasını beklemiyordum, öldürmeye kastetti, o anda şoka girdim. O sırada malum kişinin silahı tutukluk yaptı, Allah korudu diyebilirim. Silah tutukluk yapınca otomobilden çıktım, otomobilin çevresinde döndük, bu sırada saldırgan tutukluk yapan tabancısını bir yandan ayarlamaya çalışırken bir yandan da peşimde dolandı. Kurşun eksiltme amacıyla zigzaglar çizerek sağa sola koştum, bu arada yeniden ateşledi silahını ve sol bacağımdan kurşun girdi, çıktı. Daha sonra saldırgan araca binerek uzaklaştı" dedi.

        `13 YAŞINDA BABASIZ KALDIM, ÇOCUKLARIM NE YAPACAKTI´

        Ailesini beklerken silahlı saldırıya uğradığını vurgulayan Ergen, göz yaşlarına hakim olamayarak, "3 çocuğum var benim. Ya onlara bir şey olsaydı ne olacaktı? Ben 13 yaşında babasız kaldım, çocuklarım ne yapacaktı?" dedi. Ergen silahlı saldırı olayını sonuna kadar takip edeceklerini de sözlerine ekledi. Ergen, saldırı sonrasından itibaren polis ve jandarma ekiplerinin yoğun mesai yaparak olayı çözmek için çaba harcadığını belirterek, kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

        3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        İyi Parti Milletvekili Aykut Kaya da aldıkları son bilgileri paylaşarak, silahlı saldırıda biri şoför olmak üzere 3 kişinin tespit edildiğini ve adı geçen şoförün Kemer ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandığını, evde bulunan diğer iki kişi ile gözaltına alındığını söyledi. Savcılığa çıkarılan şüpheli şoförün tutuklandığını belirten Kaya, saldırının faili olan 2 kişinin ise firari durumda olduğunu ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmaları için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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