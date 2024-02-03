Bakan Işıkhan: Fark ödemeleri 6 ve 7 Şubat'ta
ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.
ÇALIŞMAve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının, 6 ve 7 Şubat'ta ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı 'İstişare Toplantısı'nda, "Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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