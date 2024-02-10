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        Antalya'da badem ağaçları çiçek açtı

        YURDUN büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olurken Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:50
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        Antalya'da badem ağaçları çiçek açtı
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        YURDUN büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olurken Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

        Gazipaşa'ya yaklaşık 35 kilometre uzaktaki Gökçebelen Mahallesi'nde badem ağaçları sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçek açmaya başladı. Bu durumu görenler, ağaçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Demiral (81) "Mahallemizde badem ağaçları çiçek açtı. Bahar geldi. Yurtta don, kar varken, Antalya baharı yaşıyor" dedi. 

        Meteoroloji verilerine göre ilçede geceleri 9, gün içerisindeki sıcaklık da 19 derece ölçüldü. Az bulutlu havanın yaşandığı ilçede, yarın parçalı bulutlu, pazar günü de bulutlu hava bekleniyor. Pazar gününe kadar 20 dereceye ulaşacak sıcaklıkların ardından ilçede pazartesi yağış tahmin ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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