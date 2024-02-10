Antalya'da badem ağaçları çiçek açtı

Meteoroloji verilerine göre ilçede geceleri 9, gün içerisindeki sıcaklık da 19 derece ölçüldü. Az bulutlu havanın yaşandığı ilçede, yarın parçalı bulutlu, pazar günü de bulutlu hava bekleniyor. Pazar gününe kadar 20 dereceye ulaşacak sıcaklıkların ardından ilçede pazartesi yağış tahmin ediliyor.

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