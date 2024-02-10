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        TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Antalya'da başladı

        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:20
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        TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Antalya'da başladı
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        Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu, Antalya'da başladı.

        Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü ve Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayak müsabakalarına A kategorisinde 9, B kategorisinde 12 olmak üzere 21 takımdan 168 golfçü katıldı. Turnuvada AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanvekili Mehmet Dora, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Duran, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan ile Hamit Altıntop da yer aldı.

        Ankara Golf Kulübü, 

        Regnum Golf Country Kulübü Ankara, Bodrum Golf Kulübü, Maxx Royal Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü'nün katıldığı organizasyonda, sporcular A ve B kategorisinde yarışacak. Golfçüler 2 gün boyunca 36 çukurda dereceye girmek için mücadele edecek.

        Golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının sağlanması, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmalarının sağlanması ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuva 4 ayaktan oluşacak. Ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak. Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayak müsabakaları yarın sona erecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Turnuvadan görüntüler

        - Katılanlardan görüntüler

        - Detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

        2024-02-10 13:11:28

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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