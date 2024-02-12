60 bin Euro ödüllü golf turnuvasında şampiyon Kanat Kurbanaliev

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Golf- Mad tarafından Fraport Tav Antalya Airport sponsorluğunda bu yıl 28'incisi düzenlenen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvada Kanat Kurbanaliev şampiyon oldu.

Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda başta olmak üzere 22 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü yer aldı. 4 gün süren turnuvada sporcular 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvaya, kadınlarda Avrupa şampiyonu olan İngiliz Amy Boulden, erkeklerde Avrupa şampiyonu olan İrlandalı Damian Mcgrane de katıldı.

Turnuva sonunda Özbek Kanat Kurbanaliev birinci olurken 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. İrlandalı Damian Mcgrane ikinciliği, İngiliz Jonathan Gragon üçüncülüğü elde etti.

Takımlar kategorisinde Mutlu Güner, Gürcü Tyrone Hammond, İngiliz William James Reid ve Gürcü Steven Fraga'dan oluşan takım birinci oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Gloria Serenity Resort & Gloria Golf Resort & Gloria Golf Club Genel Müdürü Sinan Aybattı, Gloria Verde Resort Genel Müdürü Yasin Serdar ve Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

Turnuvada dereceye girenlere toplam 60 bin Euro para ödülü ve 1 haftalık otel konaklaması hediye edildi.