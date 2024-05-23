'Kombine nakil' ile hem insülinden hem diyalizden kurtuldu

ANTALYA'da 25 yıldır insülin kullanan, şeker hastalığı nedeniyle gelişen böbrek yetmezliğinden dolayı 5 yıldır diyaliz tedavisi gören Mehmet Sarı (37), beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek ve pankreasıyla kombine nakil olup sağlığına kavuştu. Sarı, “5 yıldır böbrek nakli sırasındaydım. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum. Şeker hastalığım nedeniyle günde 3 kez insülin alıyordum. Organ bağışları sayesinde hem insülinden hem diyalizden kurtuldum" dedi.

Manavgat ilçesinde yaşayan evli 1 çocuk babası Mehmet Sarı'ya, 12 yaşındayken TİP-1 diyabet teşhisi koyuldu. Günde 3 kez insülin kullanmaya başlayan Sarı'nın diyabete bağlı böbrek yetmezliği gelişti. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde kadavradan nakil başvurusunda bulunan Sarı'ya, 5 yıldır haftada 3 gün hemodiyaliz uygulandı. Yaklaşık 10 gün önce saat 05.00'te gelen telefonla hayatı değişen Mehmet Sarı'ya, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 20 yaşında beyin ölümü gerçekleşen, organları bağışlanan gencin böbreği ve pankreası başarıyla nakledildi. Mehmet Sarı, kombine nakil sonrası sağlığına kavuştu.

SAAT 05.00'TE GELEN TELEFONLA HAYATI DEĞİŞTİ Mehmet Sarı, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. Sarı, “12 yaşından beri şeker hastasıyım. Yaklaşık 5 yıldır da diyaliz hastasıyım. Hem böbrek hem pankreas nakli gerçekleşti. 2 hastalığımdan da kurtuldum. Öncekine göre çok daha iyi hissediyorum. 'Nakil bugün çıkar mı, yarın çıkar mı, olur mu olmaz mı' diyerek bekledik. Sonunda oldu. Nakil çıktı. Haftada 3 gün diyalize gidiyordum. O zorluyordu. Vücutta yorgunluk oluyordu. Şeker hastasıyım. 3 öğün insülin yapıyordum. Ondan kurtuldum. Diyalizden kurtuldum. Artık haftanın 3 günü işime engel olmayacak. 5 yıldır nakil sırasındaydım. Sabah diyalize gitmek için 05.00'te uyandım. O sırada telefon geldi. Telefon Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndendi. 'Acil gelmeniz lazım' dediler. Çok heyecanlandım. Kardeşimi ve kuzenimi aradım. Önce diyalize aldılar, sonra ameliyata girdim. Ameliyattan sonra 1 gün yoğun bakımda kaldım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu an gayet iyi durumdayım" dedi.

PANKREAS VE BÖBREK EŞ ZAMANLI NAKLEDİLDİ Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Mehmet Sarı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Aydınlı, “Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın ailesi organlarını bağışladı. Biz de eğitim araştırma hastanesinde organ nakli yapan arkadaşlarımızla beraber organların çıkarımını yaptık. Pankreas ve böbrek, Akdeniz Üniversitesi'nde Mehmet beye eş zamanlı takıldı. Mehmet beyin çocukluğundan beri TİP-1 diyabet hastalığı, yaklaşık 4-5 yıldır böbrek yetmezliği vardı. Muhtemelen şeker hastalığına bağlı böbrek kaybı olmuş. Diyalize giriyordu. Biz her ikisini de birden değerlendirdik. Doku grupları tuttu. Öncelikle böbreği, sonrasında pankreası naklettik" diye konuştu.