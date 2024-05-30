Cumhuriyet tarihinde 6 kat artan Türkiye nüfusu, 'yaşlandı'

İLKsayımın yapıldığı 1927'den bu yana nüfusu 6 kat artan Türkiye'de, yaşlı nüfusun oranı yüzde 10,2'ye çıktı. Yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaşırken, Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocuk nüfusu, ilk istatistiklerin tutulduğu 1935'ten itibaren en düşük veri oldu.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk sayımın yapıldığı 1927 yılında 13 milyon 648 bin 270 olan nüfus, geçen yıl 85 milyon 372 bin 377'ye çıktı. Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlandığı 2023'te, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıkarak cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü. İlk sayımdan bu yana nüfusu yaklaşık 6 kat artan Türkiye'de, ilk istatistiklerin tutulduğu 1935 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

'ÇOK YAŞLI NÜFUSLU ÜLKE'

Geçen yıl sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun 8 milyon 722 bin 806'ya ulaşmasıyla Türkiye, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre 'çok yaşlı nüfuslu ülke' statüsünde yer almaya başladı. Nüfus artış hızı gerileyen ve nüfusu hızla yaşlanan Türkiye'de, nüfus projeksiyonlarına göre; yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor.

YAŞLI NÜFUS ARTTI, ÇOCUK NÜFUS AZALDI

Nüfusunda yaş yapısı şekil değiştiren Türkiye'de yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artarken, çocukların azaldı. 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünü, çocuklar oluşturdu. Türkiye nüfusunun yüzde 26'sını oluşturan çocuk nüfusu, 1935'ten itibaren en düşük veri oldu.