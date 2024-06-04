Ünlülerin bayramı

BU yıl Avrupa Futbol Şampiyonası ile okulların kapanacağı döneme denk gelen ve 9 gün ilan edilmesi beklenen Kurban Bayramı tatili için beş yıldızlı oteller, iç turizm hareketliliğini artırmak amacıyla sanatçıların yer aldığı programlar hazırladı. Başta Antalya ile Kıbrıs'taki otellerde İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Hadise gibi birçok ünlü sahnede olacak.

14 Haziran'da okulların kapanacağı döneme denk gelen Kurban Bayramı, 15 Haziran'da arife günü, 16- 17- 18 ve 19 Haziran günlerini kapsıyor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da 20- 21 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinin de idari izin sayılarak diğer hafta sonu ile birleştirilmesiyle toplam 9 gün ilan edilmesi beklenen Kurban Bayramı için birçok otel hazırlıklarını bu yönde yaptı.

9 GÜNLÜK TATİL BEKLENTİSİ Turizmciler bayramın 9 gün ilan edilmesi durumunda vatandaşların evinde kurban kesimini rahatça yapıp, yakınlarıyla bayramlaşabileceğini, hem de okulların da tatil edilmesi üzerine ailesiyle 4-5 günlük rahat bir tatil planı yapabileceğini ifade ediyor. Turizm sektörünün 15-23 Haziran tarihleri arasında 9 gün olarak planlandığı Kurban Bayramı döneminde başta Antalya ve KKTC'deki beş yıldızlı otellerde olmak üzere birçok kentte ünlü isimlerin sahne alacağı konser programları da hazırlandı. AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

Kurban Bayramı, 14 Haziran'da Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası ile aynı dönemde olacak. Bu nedenle başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan turist yoğunluğunun düşmesi beklenen zamana denk gelen bayram tatilinde birçok otel, ünlü sanatçıların yer alacağı programlarla yurt dışından oluşacak boşluğu iç turizmle doldurmayı hedefliyor. Turizmcilerin yüksek sezon olarak nitelendirdiği yaz tatilinin başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nda özellikle Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere pek çok otelde ünlü isimler sahnede olacak. Bazı sanatçılar ise bayram tatilinde birden fazla konser verecek.

EN ÇOK KONSER ANTALYA'DA Kurban Bayramı'nda Kemer ilçesinde Göynük'teki otellerde Serdar Ortaç, Melek Mosso ve Berkay, Tekirova'daki otellerde Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç, Ayta Sözeri, Derya Uluğ, Kiriş'teki otellerde Cinema Scoppa, Malambo, Inna, Dolls by Rapid ve Pop Corn Circus, Çamyuva'daki otellerde ise Burcu Güneş, Ece Seçkin ve Erkan Güleryüz konserleri var. Lara-Kundu'daki otellerde Bülent Serttaş, Şevval Sam, Ömür Gedik, Ege, Kafadar, Elif Buse Doğan, Selen Beytekin ve İnna konserleri olacak. Manavgat ilçesinde Side'deki otellerde Işın Karaca, Rubato, Volkan Konak, Pamela, Selen Beytekin, Oğuzhan Koç, Ziynet Sali, Sakiler ve İnna, Kumköy'deki otellerde Öykü Gürman, Mimoza Mehmet ve Fettah Can sahneye çıkacak.

Turizm merkezi Belek'teki otellerde ise Doğuş, Cabakcor, Dj Funky, Berna Öztürk, Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası, Ömür Gedik, Özgün, Elif Buse Doğan, Kafadar, Ege, İskender Paydaş, Burak Yeter sahnede olacak. Alanya'da ise Fettah Can, Funky-C, Öykü Gürman, Berna Öztürk, Sevcan Orhan, Gökhan Tepe, Oğuzhan Koç ve Kafadar konserleri var. BODRUM VE MARMARİS HAREKETLİ Bodrum'da Anadolu Ateşi, Ebru Yaşar, Dilek Ay, Lyanner Chibas, İpek Dinç, Murat Güvendiksoy, Umut Açıkgöz, Ömür Gedik, Teachers Band, Madam Arabesk, Ege ve Erkan Güleryüz, Marmaris'te İskender Paydaş, Ece Seçkin, Mustafa Ceceli, Fethiye'de Necati ve Saykolar, Soner Arıca, Can Gox, Retrobüs, Efes Bandosu, Siteler'de İskender Paydaş, Nilüfer, Simge konser verecek.

KIBRIS'TA KONSER YOĞUNLUĞU Gazimağusa'daki bir otelde Gülden, Girne'deki otellerde Gökhan Tepe, Levent Yüksel, Zeynep Bastık, Melek Mosso, Funda Arar, Mert Demir, Linet, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş, bayram konserinde hayranlarıyla buluşacak. Yavru Vatan'da Bafra'daki otellerde Gülşen, Berdan Mardini, Sakiler, Hadise, Derya Bedavacı, Sevcan Orhan, Emre Altuğ ve Erkan Sonel sahneye çıkacak. İskele'deki otellerde Murat Boz, Fatih Ürek, Volkan Konak, Aleyna Tilki ve Koray Avcı konser verecek, başkent Lefkoşa'daki bir otelde ise Ziynet Sali sahnede olacak.