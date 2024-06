Turizmde 'dokuz gün' sevinci

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün ilan etmesi turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Sektör temsilcileri Erdoğan'a teşekkür ederken, bayramda Akdeniz ve Ege sahillerinde bazı bölgelerdeki rezervasyonlarda şimdiden dolulukların yüzde 90'ı aştığı açıklandı.

Turizmcilerin bu yıl 20-21 Haziran günlerinin de idari izin sayılarak tatil sürecinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün ilan edilmesine yönelik çağrı karşılık buldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu geçen hafta DHA’ya verdiği röportajda, 9 günlük bayram tatili beklentileri olduğunu ve 9 gün tatil kararı alınması halinde iç turizmin hareketliliğinin daha da artacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantının ardından bayram tatilini 9 gün olarak ilan etmesi turizm sektöründe büyük sevinçle karşılandı.

BAZI OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU

Karar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete teşekkür ettiklerini açıklayan Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, “Bu tür tatillerin uzaması, turizmcilere direkt pozitif anlamda etki sağlıyor, beklentimiz bu yöndeydi. Bayram tatili süreci için Kundu-Lara bölgemiz adına konuşacak olursak şu an için bayramda hemen hemen yer kalmadı. Dün en son sektördeki diğer meslektaşlarla görüşmemde yer kalmadığını söylediler veya çok az bir yer kaldı. Özellikle yüksek sezon olması uluslararası turistin otellerde şu an konaklıyor olması, buna ek olarak iç pazardaki hareketlilik otelleri doldurdu. Bayram için yüzümüz gülüyor. Şu an üzülerek bazı misafirlerimize yer kalmadığını söylüyoruz” ifadelerini kullandı.