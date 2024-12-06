Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Gazi Mahallesi D-400 kara yolu Yelda Kahvecioğlu Kavşağı'nda, Gülçin Ç'nin kullandığı 07 BRV 143 plakalı otomobil ile Fatma U. idaresindeki 07 UA 996 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Fatma U. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, kaza anı, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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