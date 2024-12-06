Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz Yargıtay tarafından reddedildi

Melek İpek, ellerine kelepçe takarak kendisi darbeden servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (32), Döşemealtı ilçesindeki evlerinde 7 Ocak 2021'de av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

Öldürülen Ramazan İpek'in (32) yakınlarının başvurusu üzerine temyiz istemine bakan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında, bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararların temyiz incelemesine tabi olmadığı belirtildi.

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek verilen tahliye kararına ilişkin Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu reddedildi.

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