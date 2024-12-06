Antalya'da 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi başladı

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi başladı.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, küresel değişim rüzgarlarının estiği günümüzde, devletlerin büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda yol haritalarını oluşturduğunu ve stratejik adımlar attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda elde edilen büyük kazanımlarla Türkiye'yi her alanda dönüştürmeyi ve geliştirmeyi başardıklarını ifade eden Gönüllü, şöyle konuştu: "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma hayata geçirdiğimiz reformlarla Türkiye Yüzyılı altyapısını güçlendirdik. İnşa ettiğimiz güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemiyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak projelere imza attık. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak adına durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Ülkemizi teknoloji geliştirmede, katma değerli üretimde dünyanın sayılı merkezleri arasında konumlandıracak adımları atıyoruz."

Gönüllü, bu amaçla tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettiklerini, bu programla Türkiye'yi yüksek teknoloji ürünleri üretiminde küresel bir merkez haline getirmeyi hedeflemediklerini kaydetti. HIT-30'un 2030'a kadar 30 milyar dolarlık bir teknoloji yatırımını öngören, dijital teknolojiler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat gibi kritik alanları kapsayan geniş bir vizyon sunduğuna işaret eden Gönüllü, "Bu yatırımlar, ülkemizi küresel rekabet ortamında daha avantajlı bir konuma taşıyacaktır. Aynı zamanda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye'nin teknoloji odaklı sanayi üretimini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir program olarak, bilişim sektöründe de önemli projeleri desteklemektedir." dedi.

- "Yapay zeka devrimini fırsata dönüştürecek adımlar atıyoruz" Gönüllü, Ar-Ge teşviklerinden teknopark uygulamalarına, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına kadar pek çok uygulama ve düzenleme ile Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalıştıklarını belirtti. Son 22 yılda hep birlikte sıfırdan inşa ettikleri teknoloji girişimciliği ekosisteminin geldiği seviyenin kendileri için umut kaynağı olduğunu ifade eden Gönüllü, teknoparkların kuluçka merkezlerindeki teknoloji girişimcilerinin sayısının 3 bini aştığını aktardı.

Gönüllü, teknoparklardaki 11 bin firmanın yüzde 50'sinden fazlasının yazılım sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bu firmalarda 46 bin 472 bilişim personelinin çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Aynı zamanda 57 ile yayılan 1660 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 94 binin üzerinde personeliyle ileri teknolojilerin geliştirilmesi için çalışıyor. Bilişim personelinin yoğun olarak çalıştığı yazılım sektöründeki 124 Ar-Ge merkezinde ise 11 bin 690 personel istihdam ediliyor. Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde pandemiden bu yana teknoloji girişimciliği Türkiye'de altın çağını yaşıyor. Bu yılın ilk üç çeyreğinde tekno girişimlerimizin aldığı yatırımlar pandemi öncesi 10 yılın toplamında gerçekleşen tutarı aştı, 709 milyon dolara erişti. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi, bölgesel ve küresel düzeyde bir çekim merkezine dönüşmüştür. Önümüzdeki dönemde; ülkemizin kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilme yolunda, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmasını odağına koyduğumuz kalkınma ve büyüme modelimizi uygulamaya devam edeceğiz."

Gönüllü, Dijital Dönüşüm Ofisi ile hataya geçirilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı ile Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yönelik adımlar atılırken, "Türkçe Büyük Dil Modeli"ni oluşturmak için de çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Uzay bilim misyonunun, milyonlarca gence ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Gönüllü, "Ay'a erişebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Ay Araştırma Programı'nda yörüngeler arası transferde kullanacağımız milli hibrit roket motorumuz, 20 ateşleme testini başarıyla gerçekleştirdi. Ay görevini icra edecek uzay aracımızın ön tasarım çalışmalarını tamamladık. Milli Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi'nin kritik bileşenlerini geliştirmeye devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da yapay zekanın, inovasyon ve bilişim çözümleriyle, geçmişte hayal bile edemediğimiz sorunlara çözümler bulabileceğimiz bir dünyaya hızla ilerlediğimizi belirtti. - "İnsanlığın yeni hedefi Ay" Astronot Tuva Cihangir Atasever de Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında iki insanlı uzay misyonu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu misyonlardan ilkini Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirdiği hatırlatan Atasever, bu görevden yaklaşık 6 ay sonra kendisinin yörünge altı araştırma uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti.

Uzay çalışmalarının yapılmasının temel amacının, uzay ekosisteminde oluşacak katma değerden, trilyonlarca dolarlık pastadan Türkiye'nin de maksimum payı almasını sağlamak olduğunu kaydeden Atasever, şöyle konuştu: "İnsanlığın önümüzdeki temel keşif noktası Ay. Mars’a erişme hedefi hala var ama ilk hedef Ay olacak. Ay'da ticari uzay istasyonları inşa edilecek. Hali hazırda 4 firma Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerine geçecek yeni bir ticari uzay istasyonu inşa faaliyetini yürütüyor. Mikro yerçekimindeki üretim faaliyetleri çoğunlukla bu istasyonlarda gerçekleştirilecek. Oluşacak katma değere, uzay ekosisteminin büyümesine önemli katkılar sağlayacak. 2050 yılına geldiğimizde 3 trilyon dolara ulaşması öngörülen bir marketten bahsediyoruz. Türkiye bundan yüzde 10 pay alsa yıllık ihracatımızdan daha yüksek bir meblağa tekabül ediyor, 300 milyar dolar. Pastadan pay almamız, ülkemin refah seviyesinin artırılmasının bel kemiğini oluşturuyor."