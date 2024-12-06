Antalya'da düzenlenen "HIV/AIDS Kongresi 2024" başladı

HIV/AIDS Platformu tarafından Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "HIV/AIDS Kongresi 2024"de 343 bilim insanı bir araya geldi.

Kongre Başkanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, AA muhabirine, kongreyi 2017'de beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu HIV/AIDS Platformu'nun düzenlediğini söyledi.

Türkiye'de beş ayrı derneğin bir araya gelip birlikte hareket ederek örnek oluşturduğunu belirten Gökengin, "Bu kararı, uzun yıllar önce 'bölük pörçük olmayalım, daha güçlü olalım' diye aldık. Çok da başarılı uyguluyoruz, bu sene 8'incisini düzenliyoruz. Katılımcılar daha çok enfeksiyon hastalıkları hekimleri. İlaç endüstrisi ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de var. HIV/AIDS alanındaki yenilikleri konuşuyoruz. Eksiklerimizi belirliyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Nasıl daha iyiye ulaşabiliriz konusunu tartışıyoruz." diye konuştu.