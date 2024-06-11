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        Olimpos'taki ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı (2)

        'KİMSENİNBURNU KANAMADI, ONA ŞÜKREDİYORUZ'Antalya'nın ünlü tatil merkezi Olympos'taki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisinde dün gece çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:25
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        Olimpos'taki ünlü ağaç evler ikinci kez tamamen yandı (2)
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        'KİMSENİNBURNU KANAMADI, ONA ŞÜKREDİYORUZ'

        Antalya'nın ünlü tatil merkezi Olympos'taki 'Kadir'in Ağaç Evleri' adlı konaklama tesisinde dün gece çıkan yangın söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Çıralı gönüllü itfaiyecilerinin müdahalesiyle yangının ormana ve çevredeki diğer tesislere sıçraması da engellendi. Yer yer soğutma çalışmalarının yapıldığı 5 dönümlük alanda, işletmeye ait kullanılabilir hiçbir nokta kalmadı. 17 yıl aradan sonra işletmesinde ikinci kez yangın felaketi yaşayan Kadir Kaya, "Vallahi diyecek bir şey yok. Kimsenin burnu kanamadı ona şükrediyoruz. Malımıza geldi, kimsenin canı yanmadı. Artık bu da takdiriilahi. Biraz kendimi toparlamam gerekiyor. Birinci yangından sonra dünyanın her tarafından insanlar geldi ve destek verdi, elleriyle, emekleriyle; o emeği koruyordum. Bu benim değildi artık o insanların emeğiydi, onu koruyordum. Ülkemde farklı bir misyon olarak dünyanın öbür uçlarında tanıtarak ve bu bölgede herkes ekmek yiyecek şekilde çalışmaya başladık ama kötü bir zamanda yine her şeyimiz gitti. Şükrediyoruz" diye konuştu.

        Ağaç evleri yeniden yapacağını belirten Kadir Kaya, "Bu dünyada üst sıralarda alternatif turizmde ismim var. O ismi korumak önemli, onun derdindeyim. Benden sonra evladım var, o korusun. Bu bölgenin de kalkınması ve canlanması için buranın yaşaması gerekiyor" dedi.

        Yangın çıktığında kendisini uykudan kaldırdıklarını belirten Kaya, "Saat 03.00 civarlarında oldu. Ama tabii yetişemedik. İtfaiye geldi ama yangınla baş etmek kolay değil" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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