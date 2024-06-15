Antalya Adliyesi'nde 'rüşvet' operasyonunda 3'ü adli personel 4 tutuklama

ANTALYA Adliyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan icra müdürü Ferda Sazlı Ürker, icra müdür yardımcısı Hakan Kalkan, mübaşir Tuncay Çiçek ile Mehmet Emre Kulaç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı 'rüşvet' operasyonunda 10 Haziran'da aralarında avukat, mübaşir ve icra memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis merkezinde sorgusu tamamlanan şüpheliler aynı gün Antalya Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki davaları para karşılığı öne çektiği iddia edilen şüphelilerin ifadeleri alındı. İşlemleri tamamlanan 2 avukat savcılık kararıyla, diğer şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI Şüpheli icra müdürü Ferda Sazlı Ürker, icra müdür yardımcısı Hakan Kalkan, mübaşir Tuncay Çiçek ve Mehmet Emre Kulaç ise savcılık sorguları sonrası tutuklama istemiyle Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Ferda Sazlı Ürker'in 'rüşvet almaya aracılığa teşebbüs', Hakan Kalkan'ın 'rüşvet almaya teşebbüs', Tuncay Çiçek'in 'rüşvet almaya teşebbüs' ve Mehmet Emre Kulaç'ın 'rüşvet vermeye teşebbüs' suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada adı geçen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mübaşirlere ise adliyedeki ilgili komisyon tarafından 3 ay görevden uzaklaştırma verildi.