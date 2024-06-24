Jet ski'de ehliyet aranmıyor, can yeleksiz ve yüzme bilmeyenlere yasak

KANUNEN ehliyet aranmayan jet ski'lerin kullanımına Antalya sahillerindeki su sporları firmaları, müşterilerine can yeleği olmadan izin vermiyor. Yüzme bilmeyenler, jet ski’ye bir görevli eşliğinde binebiliyor. İşletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Liman Başkanlığı'ndan izinle faaliyet gösterebiliyor. Denizdeki denetimleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yapıyor.

Bursa'da, İznik Gölü'nde Kübra Özdemir'in (25) erkek arkadaşı Onur Işık (23) ile bindiği jet ski’nin devrilmesi sonucu suya düşüp boğulmasıyla gözler bu spora çevrildi. Türkiye'de 640 kilometre uzunluğundaki sahilleri ve yüzlerce oteliyle yılda 20 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya'da turizm amaçlı kullanılan su sporları araçları arasında jet ski de bulunuyor. Otellerin önündeki plajlar ağırlıklı olmak üzere birçok plajda faaliyet gösteren su sporları firmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Liman Başkanlığı'ndan aldıkları izinle faaliyet gösterebiliyor. Denizdeki denetimleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yapıyor.

'KAÇAK FAALİYET YAPANLAR DA VAR' Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, oda üyesi 200 civarında belgeli su sporları firması olduğunu söyleyerek, bu işi resmi yapanların dışında kaçak faaliyet gösterenler olabildiğine de dikkati çekti. Denetimlerin, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılabildiğini anlatan Başkan Çetin, kaçak faaliyet gösterenlere yönelik resmi kurumların denetimlerine oda olarak destek verdiklerini ve takipçisi olduklarını dile getirdi. JET SKI İÇİN EHLİYET ARANMIYOR Jet ski kullanımında ehliyet aranmadığını belirten Antalya DTO Başkanı Çetin, “Sadece can güvenliği açısından bir taahhütname imzalatılıyor. Kaş'tan Alanya'ya kadar bu sporların yapılabildiği istasyonları var ve tamamında denetimler yapılıyor. Şahsi olarak da insanlar jet ski alıp, kayıtlarını yaptırarak kullanabilir. Ticari amaçlılarda ise turizm işletme belgesi olmadan ve belirlenmiş parkuru olmadan kullanamaz. Kurallara aykırı kullanımlar tespit edildiğinde de trafikten mene kadar cezası var" dedi.

CAN YELEKSİZ VE YÜZME BİLMEYENE VERİLMİYOR İznik Gölü'nde yaşamını yitiren Kübra Özdemir için başsağlığı dileyen ve 30 yıldır su sporları sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın genel müdürü Nihat Kızılsavaş, bu işe başladıkları ilk günden bugüne kadar birçok yenilik yaşandığını ve kazalara karşı kuralların daha da katılaştırıldığını ifade etti. Kızılsavaş, “Bizim buradaki işletmelerimizde herhangi bir su üstü faaliyetini can yeleksiz yapmak kesinlikle yasaktır. Yüzme bilmeyen bir vatandaş olursa da ekip arkadaşlarımızdan biriyle aktivite yapmasını istiyoruz. Eğer kabul etmezse de müsaade etmiyoruz" diye konuştu.

YAZILI VE GÖRSEL KURAL ANLATIMI Jet ski'yi kullanmak için herhangi bir ehliyete gerek olmadığını belirten Kızılsavaş, “18 yaşından küçükler kesinlikle kullanamaz. Belli başlı kurallarımız var, hem kağıt üzerinde anlattığımız, hem görsel olarak anlattığımız kurallara müşterinin imza atması gerekiyor. Bunlardan bazıları 300 metre açıkta kullanması gerekiyor. Bizim olduğumuz parkurun çok fazla sağına veya soluna, bizim görüş açımızı kaybedeceği şekilde ilerlememesi gerekiyor. Bizimle sürekli göz temasının olması gerekiyor. Olası bir devrilme olabilir, motor arızası yaşanabilir. Cankurtaran botumuzla hemen ona müdahale edebileceğimiz seviyede olması gerekiyor. Bu kuralı aşarsa da hemen ekip arkadaşlarımız kendisini çağırıp aktiviteye son veriyoruz" ifadelerini kullandı.

SADECE KENDİ BÖLGESİNDE KULLANILABİLİR Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Liman Başkanlığı'ndan izinle bu işi yapabildiklerini söyleyen Nihat Kızılsavaş, denetimlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sürekli yapıldığını anlattı. Kızılsavaş, “Evraklarımız ile araçlarımız ve kullanımlar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Liman Başkanlığı'na, buradaki bütün malzemelerimiz kayıtlıdır. Buradaki gördüğünüz bir jet ski veya bir teknenin başka bir noktada başka bir sahilde kullanılması kesinlikle yasaktır" dedi.

ŞAHISLAR İSTEDİĞİ YERDE KULLANAMAZ Nihat Kızılsavaş, şahısların Liman Başkanlığı'nca belirlenen yerler dışında jet ski'yle sahile gelip kullanmasına izin olmadığını da söyledi. Bu şekildeki kullanımlara yönelik hem para cezaları hem de aynı karada olduğu gibi trafikten menedilmeye kadar varan cezalar uygulanabildiğini dile getiren Kızılsavaş, “Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Antalya'nın her bölgesinde gerekli devriyeleri atıyor ve şüpheli gördüğü veya görmediği, bir trafik polisinin çevirmesinde nasıl bir aracı durduruyorsa denizde de aynı prosedür geçerli. Gerekli evrak kontrolleri, kapasite sınırını aşmaması gibi birtakım kuralları kontrol ediliyor. Trafikten men dediğimiz karadaki kural denizde de geçerli" diye konuştu.