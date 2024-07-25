Vali Şahin: Büyük Manavgat Yangını'ndaki kötü günlerden çok az anı kaldı

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 2021 yılında yaşanan Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen 'Büyük Manavgat Yangını'nın 3'üncü yıl dönümünde, yanan bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Vali Şahin, "Yaklaşık 5,1 milyon fidan diktik, bunların bir kısmı yangına dayanıklı, kalanları da kızılçam. Bu 5,1 milyona, doğa belki onun iki katı kadar ekledi. Böylece 60 bin hektarın tamamı yeşermiş. O kötü günlerden çok az anı kaldı" dedi.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de 4 ayrı noktada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Gazipaşa ilçelerine de sıçrayan yangın, 10 gün sonunda kontrol altına alınarak söndürülebildi. 7 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ev ve ahırla 60 bin hektardan fazla orman ve binlerce dekar tarım arazisinin zarar gördüğü Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen 'Büyük Manavgat Yangını'nın üzerinden 3 yıl geçti. Yangının sonrasında yanan alanlara Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeşillendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 153 bin ton tohum toprakla buluştu. 30 bin hektarlık alanda tabii, 14 bin hektarda suni gençleştirme uygulandı. 467 hektar alanda ise endüstriyel plantasyon ile ağaçlandırma yapıldı.

'YANGINLAR FIRTINASI' Antalya Valisi Hulusi Şahin, beraberindeki diğer yetkililerle yangında zarar gören bölgede incelemede bulundu. Önce fidan dikilen, ardından tabii gençleştirme yapılan alanları gezen Vali Şahin'e, Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince çalışmalar hakkında bilgi verdi. Manavgat'ın Tilkiler Mahallesi'ndeki Sivri Yangın Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, yangının 28 Temmuz 2021 tarihinde başladığını hatırlatarak, "O günkü hava durumu şöyleydi; 41 derecenin üzerinde sıcaklık vardı. Bu bölgenin hiç alışık olmadığı yüzde 10 civarında nem vardı ve saatte 55 kilometrenin üzerinde poyraz çıktı. Yangınla beraber bir yangınlar fırtınası oldu ve o günden itibaren 10 gün içerisinde Akseki'den Gazipaşa'ya kadar, bu çok küçük coğrafyada, 40'ın üzerinde yangın oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük yangınları biz 10 gün içerisinde Antalya'da yaşadık. Sonuçta 60 bin hektarın üzerinde alan maalesef yandı. Bu rakamı böyle söyleyince ne demek olduğu tam anlaşılmıyor. Arkaya bakacak olursanız gözümüzün gördüğü bütün alanların tamamen yanmış olduğunu, gözümüzün görmediği alanlara doğru da devam ettiğini görebilirsiniz" dedi.