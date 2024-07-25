Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Vali Şahin: Büyük Manavgat Yangını'ndaki kötü günlerden çok az anı kaldı

        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 2021 yılında yaşanan Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen 'Büyük Manavgat Yangını'nın 3'üncü yıl dönümünde, yanan bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Şahin: Büyük Manavgat Yangını'ndaki kötü günlerden çok az anı kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 2021 yılında yaşanan Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen 'Büyük Manavgat Yangını'nın 3'üncü yıl dönümünde, yanan bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Vali Şahin, "Yaklaşık 5,1 milyon fidan diktik, bunların bir kısmı yangına dayanıklı, kalanları da kızılçam. Bu 5,1 milyona, doğa belki onun iki katı kadar ekledi. Böylece 60 bin hektarın tamamı yeşermiş. O kötü günlerden çok az anı kaldı" dedi.

        Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de 4 ayrı noktada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Gazipaşa ilçelerine de sıçrayan yangın, 10 gün sonunda kontrol altına alınarak söndürülebildi. 7 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ev ve ahırla 60 bin hektardan fazla orman ve binlerce dekar tarım arazisinin zarar gördüğü Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen 'Büyük Manavgat Yangını'nın üzerinden 3 yıl geçti. Yangının sonrasında yanan alanlara Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeşillendirme çalışmaları kapsamında 5 milyon 170 bin fidan dikildi. 153 bin ton tohum toprakla buluştu. 30 bin hektarlık alanda tabii, 14 bin hektarda suni gençleştirme uygulandı. 467 hektar alanda ise endüstriyel plantasyon ile ağaçlandırma yapıldı.

        'YANGINLAR FIRTINASI'

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, beraberindeki diğer yetkililerle yangında zarar gören bölgede incelemede bulundu. Önce fidan dikilen, ardından tabii gençleştirme yapılan alanları gezen Vali Şahin'e, Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince çalışmalar hakkında bilgi verdi. Manavgat'ın Tilkiler Mahallesi'ndeki Sivri Yangın Gözetleme Kulesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, yangının 28 Temmuz 2021 tarihinde başladığını hatırlatarak, "O günkü hava durumu şöyleydi; 41 derecenin üzerinde sıcaklık vardı. Bu bölgenin hiç alışık olmadığı yüzde 10 civarında nem vardı ve saatte 55 kilometrenin üzerinde poyraz çıktı. Yangınla beraber bir yangınlar fırtınası oldu ve o günden itibaren 10 gün içerisinde Akseki'den Gazipaşa'ya kadar, bu çok küçük coğrafyada, 40'ın üzerinde yangın oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük yangınları biz 10 gün içerisinde Antalya'da yaşadık. Sonuçta 60 bin hektarın üzerinde alan maalesef yandı. Bu rakamı böyle söyleyince ne demek olduğu tam anlaşılmıyor. Arkaya bakacak olursanız gözümüzün gördüğü bütün alanların tamamen yanmış olduğunu, gözümüzün görmediği alanlara doğru da devam ettiğini görebilirsiniz" dedi.

        Yangınlarda 2'si orman görevlisi olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Şahin, "Çok sayıda mahallemiz boşaltıldı. Evlerimiz yandı, ahırlar yandı ve büyük bir telaş yaşadık. Yangının söndürülmesinden sonra çok hızlı şekilde çalışmalara başladık. Yaklaşık 5,1 milyon fidan diktik, bunların bir kısmı yangına dayanıklı, kalanları da kızılçam. Bu 5,1 milyona, doğa belki onun iki katı kadar ekledi. Böylece 60 bin hektarın tamamı yeşermiş ve doğadan, o kötü günlerden çok az anı kaldı görüyorsunuz" diye konuştu.

        Vali Şahin, mahalle sakinlerinin sorunlarının çok büyük kısmının giderildiğini, mülkiyet sorunu nedeniyle tamamlanamayan birkaç yer kaldığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena

        Benzer Haberler

        Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Antalya'da 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Manavgat yangınının üçüncü yılında yeşeren ormanlık alanlar incelendi
        Manavgat yangınının üçüncü yılında yeşeren ormanlık alanlar incelendi
        Yuvalarına yumurta bırakan caretta carettalar kırmızı ışıkla görüntülendi
        Yuvalarına yumurta bırakan caretta carettalar kırmızı ışıkla görüntülendi
        Antalya'ya tatile gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
        Antalya'ya tatile gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
        Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
        Antalya'da yüzmek için denize giren uzman çavuş boğuldu
        Böbreğiyle kızına ikinci kez 'can' oldu
        Böbreğiyle kızına ikinci kez 'can' oldu