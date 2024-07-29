Sıcak havada sokak lezzetlerinde 'seyyar' tehlike

ANTALYA'da plajda güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma, simit veya çekirdek, kovada mısır, poşette pamuk şeker satan seyyar satıcılar, halk sağlığı açısından risk oluşturuyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, açıkta satılan, uzun süre güneşe maruz kalan ve hijyen kurallarına uyulmayan sokak lezzetlerinin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Sıcakların artmasıyla insanların keyifli vakit geçirmek ve serinlemek için tercih ettiği sahillerde, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı arttı. Plajda güneşlenenler arasında dolaşarak kovada kaynamış mısır, başının üstünde veya omzunda taşıdığı tepside midye dolma ya da simit, poşette bardakla çekirdek satmaya çalışan seyyar satıcılar, uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalarla insan sağlığını tehdit ediyor. Sokak lezzetleri arasında sevilerek tüketilen midye ile kaynamış mısırın hijyen ve muhafaza koşullarına uyulmadan uzun süre güneş altında bekletilerek satılması, tüketenlerde gıda zehirlenmesi riskini artırıyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uzun süre güneşe ve toza maruz kalan midye dolma, mısır, açıkta simit ve poşette çekirdek satışının sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine belirten Manavoğlu, merdiven altı, kayıtsız ve onay olmadan üretilen midyenin sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

MİDYE DOLMADA BAKTERİ TEHLİKESİ

Hijyenik olmayan ortamda üretilip, soğuk zincire uyulmadan sıcak havalarda açıkta satılan midye dolmanın sağlığa zararlarını anlatan Manavoğlu, "Midye dolmada escherichia coli, salmonella, listeria monocytogenes ve Vibrio gibi bakterilerin oluşması yüksek ihtimal. Açıkta satılan midye dolmalarda hijyenik üretim söz konusu değil, soğuk zincire uyulmuyor. Açıkta satılan midye dolma tüketilmesi hastalıklara yol açabilir. Hamilelerin çocuk düşürmesi ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde uzun süre hastanede tedaviye ihtiyaç duyulacak tedaviye ihtiyaç olabilir" diye konuştu.