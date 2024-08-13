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        Hasvet A.Ş, Vilsan İlaç'ı satın aldığını duyurdu

        – Hasvet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:09 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:11
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        Hasvet A.Ş, Vilsan İlaç'ı satın aldığını duyurdu
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        – Hasvet A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Şimşek, veteriner ilaçları alanında faaliyet gösteren Vilsan İlaç'ı satın aldıklarını duyurdu.

        İmzaların atılmasının ardından stratejik satın almaya ilişkin açıklamalar yapan Hasvet A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Şimşek, “1986 yılında kurulan ve MSD Hayvan Sağlığının Türkiye'deki fabrikası olarak faaliyetlerini sürdüren Vilsan Veteriner İlaçları A.Ş Rekabet Kurulu’nun karar ve onayı ile 31 Temmuz’da taraflar arasında atılan imzalarla bize devredildi. Özellikle son 15 yılda ülkemiz hayvan sağlığı sektöründe fark yaratan değişimlerin öncüsü olarak, her yıl yaptığımız yatırımlarla sağladığımız pozitif etkinin, veteriner sektörünün geleceğine katma değer sağlayacak bu stratejik satın alma ile güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

        Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, “2021 yılında veteriner ilaç üretimi alanında Pi Farma (Pharmaceutical Innovation) İlaç A.Ş.’nin satın alınması ile başladığımız veteriner ilaç üretimi yolculuğumuza, 2022 yılında FDN İlaç A.Ş.’nin satın alması ile devam ettik. 31 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlandırdığımız MSD (Merck&Co)’ye ait Vilsan Veteriner İlaçları A.Ş.’nin satın alınması ile birlikte Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Cumhuriyetleri ve Balkanların en büyük veteriner ilaç üretim gücüne sahip firması haline geldik. Veteriner sektörü için büyük katma değer sağlayacağına inandığımız bu stratejik satın alma Hasvet'in köklerini 400 yıl öncesine taşımıştır. Sürece sonsuz enerjisi ile katkı sağlayan MSD Global ekibine, süreci yakından ve kusursuz takip eden sevgili çalışanlarımıza her zaman yanımızda olduğunu hissettiğimiz tüm meslektaşlarımıza, mesleğimiz için taş üstüne taş koyan tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        Şimşek, “Hayvan sağlığı sektörü için üreten ve güçlü Türkiye inancımızla ve hayalini kurduğumuz 'Veteriner İlaç 360 Projesi' ile tüm hayvan türleri için ihtiyaç duyulan her ilaç grubunu üretene kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize, Hasvet'imize, mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 'En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketler' kategorisinde 3 yıl üst üste yer alan Hasvet A.Ş., 2023 yılında 41 .sıradan 34'üncü sıraya yükseldi. Hasvet Veteriner Sağlık Ekosistemi, medikal, ilaç, yazılım, cerrahi aletler ve inovatif ortopedik implantlar, evcil hayvan maması, eğitim, proje & mimari tasarım ve endüstriyel klinik ekipman alanlarında hizmet veriyor ve Hasvet ’in bu bütüncül yapısı, şirketi Türkiye’den sonra Balkanlara, Türk Cumhuriyetleri’ne ve Avrupa’ya taşıyan global bir ağa dönüştürdü.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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