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        Çekicinin şoförünü öldüren şüpheli, 4 gün sonra yakalandı

        ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait çekicinin şoförü Mert Engin (26) ile tartışıp, tabancayla öldüren Batuhan Domurcuk (21), 4 gün sonra yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:30
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        Çekicinin şoförünü öldüren şüpheli, 4 gün sonra yakalandı
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        ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait çekicinin şoförü Mert Engin (26) ile tartışıp, tabancayla öldüren Batuhan Domurcuk (21), 4 gün sonra yakalandı. Mert Engin'in ise nişanlı olduğu öğrenildi.

        Olay, 8 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, aküsü biten taksinin adı açıklanmayan şoförünün odayı arayıp, çekici istemesi üzerine adrese gitti. Engin, aracı çekeceği sırada, olay yerine, kiraladıkları 06 EHF 135 plakalı otomobildeki D.D. (17) ve Batuhan Domurcuk adlı kardeşler geldi. Ses ve gürültü çıkardığı iddiasıyla Engin ve kardeşler, tartıştı. Tartışmanın yatışmasının ardından Mert Engin, taksiyi çekiciye yüklemeye başladı. Çekicinin lastiğinin patinaj yapması üzerine Engin ile kardeşler arasında yeniden tartışma çıktı. Taksisi çekilen şoför tarafları ayırmaya çalışırken, kardeşlerden Batuhan Domurcuk, eline geçirdiği çekiçle Engin'in başına vurdu. Domurcuk, yanında taşıdığı tabancayla da 2 el havaya, 1 el de Engin'in başına ateş edip kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçtı. Olay yerindeki D.D., bölgeye sevk edilen ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekibi ise Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        2 AY SONRA EVLENECEKMİŞ

        Mert Engin'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Engin'in nişanlı olduğu, 2 ay sonra evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

        AKRABALARININ YANINDA SAKLANMIŞ

        Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.D.'yi emniyete götürürken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Batuhan Domurcuk'u yakalamak için çalışma başlattı. Domurcuk'un kiralık otomobili, babasının Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'ndeki evinin önüne terk ettiğini belirleyen ekipler, evde yaptıkları aramada kiralık araca ait anahtar, Domurcuk'a ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay sonrası Yeşildere Mahallesi'ne kaçtığı, birkaç gün orada kaldığı, sonrasında Varsak'taki akrabalarının yanında saklandığı belirlenen Batuhan Domurcuk, dün gece saatlerinde, yakalanıp gözaltına alındı.

        Batuhan Domurcuk, ifadesinde, "Gece saatlerinde kardeşimle oradaydık. Çekici sokağa hızlı girdi ve tartıştık. Taksiyi yükleyeceği esnada patinaj yapınca yine aramızda kavga çıktı. Kavga büyüyünce ben de tabancamı çıkarttım ve önce havaya 2 el ateş ettim, sonra diğer olay gerçekleşti. Sonrasında otomobille kaçtım" dedi.

        Domurcuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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