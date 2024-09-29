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        Bireysel eşya kullanma tartışmasında ev arkadaşını öldürdü

        ANTALYA'da Süleyman Ege Sevil (28), bireysel eşya kullanımı konusunda tartıştığı ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i (23) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:20
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        Bireysel eşya kullanma tartışmasında ev arkadaşını öldürdü
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        ANTALYA'da Süleyman Ege Sevil (28), bireysel eşya kullanımı konusunda tartıştığı ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i (23) bıçaklayarak öldürdü. Aynı evde yaşayan ve olay sonrası kaçan Hüseyin Emre Ç. (21) ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tolga Taşkınel, Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., 2 hafta önce aynı evde kalmaya başladı. Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında gece saatlerinde bireysel eşyaların kullanımı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı. Kavga ve gürültüyü duyan komşuların durumu polise bildirmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi ağır yaralı Tolga Taşkınel'i ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, evden kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise binaya yakın noktada gözaltına aldı.

        Tolga Taşkınel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Taşkınel'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından ilk olarak sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünden çıkan Süleyman Ege Sevil, 'Neden öldürdün, pişman mısınız?' sorusuna, “Öldürmedik biz niye öldüreceğiz, bizi öldürmeye çalıştı. Ben de bıçakla kendimi korudum” derken, Hüseyin Emre Ç. ise “Ben olayın sadece görgü tanığıyım” ifadelerini kullandı. Sevil ve Hüseyin Emre Ç., daha sonra ekip aracıyla adliyeye götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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