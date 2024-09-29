Bireysel eşya kullanma tartışmasında ev arkadaşını öldürdü (2)

Antalya'dabireysel eşya kullanımı konusunda tartıştığı ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i bıçaklayarak öldüren Süleyman Ege Sevil, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Olay sonrası kaçan, kısa süre sonra yakalanan ev arkadaşları Hüseyin Emre Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

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