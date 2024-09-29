Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan ÇimenAntalyaspor: Kenan Piric-Mert Yılmaz, Veysel Sarı(Amar Gerxhaliu), Thalisson Kelven, Güray Vural, Kaluzinski(Dk.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu
HAKEMLER: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Antalyaspor: Kenan Piric-Mert Yılmaz, Veysel Sarı(Amar Gerxhaliu), Thalisson Kelven, Güray Vural, Kaluzinski(Dk. 75 Gaich), Erdal Rakip(Dk. 50 Soner Dikmen), Petrusenko(Dk. 82 Safuri), Townsend(Dk. 75 Van de Streek), Djenepo, Samudio.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku(Dk. 46 Kostic), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek(Dk. 46 Fred), Sofian Amrabat, Szymanski(Dk. 84 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Saint-Maximin (Dk. 69 Becao), Dzeko(Dk. 78 En Nesyri).
SARI KARTLAR: Thalisson Kelven (Antalyaspor), Djiku (Fenerbahçe)
GOLLER: Dk. 63 Tadic, Dk. 81 Thalisson Kelven(K.K.) (Fenerbahçe)
Antalyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe ile karşılaştı.
2'inci dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan altı pasa yerden ortasına Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, tokatlayarak uzaklaştırmak isterken, Veysel Sarı'ya çarptıktan sonra kaleye doğru yönelip direğe çarptı. Szymanski'nin dokunduğu topu ise Veysel bu sefer çizgiden çıkarttı.
9'uncu dakika da sol kanattan Kaluzinski'nin penaltı noktasına iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.
12'nci dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından sert vuruşu Fenerbahçe savunmasına ve kaleci Livakovic'e çarptıktan sonra yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Boşta kalan topu Livakovic kontrol etti.
14'üncü dakikada sol kanattan topu alan Djenepo, ceza alanı yayına kadar rakiplerini geçtikten sonra yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.
19'uncu dakikada Oosterwolde'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Amrabat'ın sert vuruşu üstten auta gitti.
48'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Samudio'nun sert vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
63'üncü dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu kapan Fred'in derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
76'ncı dakikada Mert Yılmaz'ın sağdan ceza alanına ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
81'inci dakikada soldan Kostic'in altı pas içerisine ortasına Antalyaspor'da Thalisson Kelven'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Mücadele 2-0 deplasman ekibi Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
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