Antalyaspor - Fenerbahçe: 0-2

14'üncü dakikada sol kanattan topu alan Djenepo, ceza alanı yayına kadar rakiplerini geçtikten sonra yaptığı sert vuruş kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından sert vuruşu Fenerbahçe savunmasına ve kaleci Livakovic'e çarptıktan sonra yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Boşta kalan topu Livakovic kontrol etti.

2'inci dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan altı pasa yerden ortasına Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, tokatlayarak uzaklaştırmak isterken, Veysel Sarı'ya çarptıktan sonra kaleye doğru yönelip direğe çarptı. Szymanski'nin dokunduğu topu ise Veysel bu sefer çizgiden çıkarttı.

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