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        Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp, intihar etti

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Süleyman Öter (55) tartıştığı eşi Gülfer Öter'i (50) av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:25 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:30
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        Tartıştığı eşini tüfekle öldürüp, intihar etti
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Süleyman Öter (55) tartıştığı eşi Gülfer Öter'i (50) av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Manavgat'ın Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Öter ve eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin bahçesinde Gülfer Öter'e 2 el ateş etti. Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Öter ve Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Öter çiftinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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