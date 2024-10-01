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        Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağmur, seralara zarar verdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle kışlık sebze dikimi yapılan 20 sera, zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:35
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        Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağmur, seralara zarar verdi
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle kışlık sebze dikimi yapılan 20 sera, zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

        Serik'te dün saat 18.30 sıralarında yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Rüzgar ve yağmur, ilçeye bağlı Karıncalı, Çanakçı, Tekke ve Aşağıoba mahallerindeki seralarda zarara neden oldu. Bölgede kışlık biber ve domates dikimi yapmaya başlayan 20 üreticiye ait 20 seradan bazılarının plastik örtüleri yırtılırken, bazılarının iskeletleri zarar gördü. Seralarda yer yer su baskınları da meydana geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve TARSİM ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Üreticileri ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulundu. Seraları dolaşan heyet, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Üreticilere ayrıca TARSİM sigortası hakkında bilgilendirmeler de yapıldı. Bölgedeki hasarın boyutuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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