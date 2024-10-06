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        Otomobil, şarampole savruldu; Yunus öldü, anne, baba ve kardeşi yaralandı

        ANTALYA'nın Finike ilçesinde şarampole savrulan otomobildeki Yunus Tüzün (14) hayatını kaybetti, babası Recep Tüzün, annesi Kamuran Tüzün ve kardeşi Elif Tüzün yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:10
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        Otomobil, şarampole savruldu; Yunus öldü, anne, baba ve kardeşi yaralandı
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        ANTALYA'nın Finike ilçesinde şarampole savrulan otomobildeki Yunus Tüzün (14) hayatını kaybetti, babası Recep Tüzün, annesi Kamuran Tüzün ve kardeşi Elif Tüzün yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Finike-Kumluca kara yolunda meydana geldi. Recep Tüzün’ün kontrolünü yitirdiği 06 CGA 606 plakalı otomobil şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün oğlu Yunus Tüzün'ü çıkardı. Yunus Tüzün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Recep Tüzün, eşi Kamuran Tüzün ve çocukları Elif Tüzün ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunus Tüzün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Yunus Tüzün'ün cansız bedeni, sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Tüzün'ün, Finike'de defnedileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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